Máximo histórico. Avaliação das casas sobe para 1.200 euros por metro quadrado

O valor mediano de avaliação bancária na habitação aumentou 13 euros (1,1%), para 1.200 euros por metro quadrado (m2) em abril face a março, informa o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação do INE, em termos homólogos, a taxa de variação situou-se em 8,0% (6,9% em março), com o número de avaliações bancárias consideradas a ascender a cerca de 28 mil, mais 29,6% do que no mesmo período do ano anterior.

O maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma da Madeira (2,3%), tendo o Alentejo apresentado a única descida (-0,5%).

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 8,0%, registando-se a variação mais intensa no Norte (7,9%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (3,6%), sinaliza o INE.

No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.314 euros/m2, tendo aumentado 8,6% relativamente a abril de 2020.

O valor mais elevado foi observado na Área Metropolitana de Lisboa (1.582 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (853 euros/m2), tendo o Norte apresentado o crescimento homólogo "mais expressivo" (9,1%) e o Alentejo a única descida (-0,6%).