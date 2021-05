Covid-19: Lisboa e Vale do Tejo concentra 43% dos casos do país nos últimos nove dias

Veja também:

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos de infeção com o vírus SARS-CoV-2 nos últimos nove dias, totalizando 1.588 casos, o que representa cerca de 43% do total no país no mesmo período.

Uma análise aos relatórios de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS) permite constatar duas tendências claras em relação ao número de casos diários de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 nas duas maiores regiões, desde a entrada em vigor da quarta e última fase de desconfinamento, a 1 de maio.

Na primeira quinzena do mês - entre 2 e 16 de maio -, o Norte foi sempre a região de Portugal que registou mais casos, variando entre o mínimo de 86 no dia 03 e o máximo de 181 no dia 06.

A partir do dia 17 essa tendência inverteu-se e Lisboa e Vale do Tejo, com exceção do dia 20, passou a ser a região do país com maior número de casos notificados diariamente, tendo registado 175 esta terça-feira.