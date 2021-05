FPF e Liga felicitam Vizela pela subida à I Liga

Os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) felicitaram este sábado o Vizela pelo regresso à I Liga portuguesa de futebol.

"É com grande satisfação que assisto à subida do FC Vizela à Liga NOS, 36 anos depois da sua primeira e única participação no principal escalão do futebol português. (...) Obrigado e parabéns, Vizela", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet.

Segundo o líder da federação, a equipa demonstrou "uma regularidade impressionante" e "fez por merecer esta promoção", felicitando jogadores, equipa técnica e demais estrutura dos minhotos.

Também Pedro Proença felicitou o Vizela, mas também o já campeão Estoril Praia, pela subida de divisão, deixando ainda "uma palavra de alento" aos clubes que desceram, o Vilafranquense e a Oliveirense, que espera ver "regressar brevemente ao futebol profissional".

"Mas a época ainda não chegou ao fim e o quadro competitivo completo só será conhecido depois do playoff e dos promovidos do Campeonato de Portugal, o que acontecerá no final do mês", lembrou.

O Vizela, que terminou a II Liga em segundo lugar e que há duas temporadas competia no terceiro escalão, está de volta à I Liga 36 anos depois da única participação, em 1984/85.

É apenas a segunda vez em 82 anos de história que o clube minhoto ascende à I Liga, o que garantiu após a vitória folgada por 5-2 na última jornada, sobre o Vilafranquense, que desceu de divisão.