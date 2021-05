Papa Francisco recebeu pessoalmente logo e terço da JMJ Lisboa 2023

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, entregou ao Papa Francisco o logotipo e o terço da JMJ Lisboa 2023 esta quinta-feira, dia em que se assinalaram 29 anos da sua nomeação para Bispo Auxiliar de Buenos Aires.

De acordo com o site da JMJ 2023, o logotipo em madeira “é semelhante aos que foram enviados para cada um dos 21 Comités Organizadores Diocesanos da JMJ, que correspondem às 21 dioceses de Portugal”.

Receberam o logotipo e o terço os cardeais Pietro Parolin, Secretário de Estado da Santa Sé; Kevin Farrell, prefeito do Dicastério Leigos, Família e Vida; Luis Antonio Tagle, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos; Marc Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos; Saraiva Martins, prefeito emérito para as Causas dos Santos; e Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé.

O logo e o terço da JMJ Lisboa 2023 foram entregues também a D. Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado da Santa Sé; D. Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício para a Cultura; os monsenhores Guido Marini, mestre de celebrações litúrgicas do Vaticano, e Fernando Matos, Conselheiro Eclesiástico na Embaixada Portuguesa junto da Santa Sé; os padres Alexandre Mello e João Chagas, respetivamente secretário e responsável pelo sector da juventude do Dicastério Leigos, Família e Vida; Agostinho Borges, reitor da Igreja de Santo António dos Portugueses; os padres José Alfredo Patrício e António Estevão, reitor e vice-reitor do Pontifício Colégio Português; e ainda António Almeida Lima, embaixador de Portugal junto da Santa Sé.