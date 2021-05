Dia das decisões finais na I Liga

É hoje, a partir das 20h00 que começa a ficar tudo decidido na I Liga. Já com campeão encontrado, os primeiros cinco lugares entregues e o Nacional despromovido, é hora de fechar as contas que restam.

Há uma equipa que vai chorar a descida, outra que terá que disputar o "play-off" com o 3.º classificado da II Liga e há um lugar europeu em aberto.

Farense, Rio Ave, Boavista e Portimonense estão na luta pela permanência. Os algarvios (31 pontos) estão, à entrada a ronda 34, em posição de descida, e jogam no terreno do Santa Clara; o Rio Ave (31 pontos), em lugar de "play-off" joga na Madeira, com o Nacional; o Boavista (33 pontos), a primeira equipa em zona de salvação, defronta o Gil Vicente, em Barcelos; o Portimonense (34 pontos) está na posição mais confortável e recebe o Braga.

O Portimonense é o único dos quatro que tem a segurança de que não descerá diretamente. A equipa de Paulo Sérgio, na pior das hipóteses, terminará a época em lugar de "play-off".

A outra decisão em causa na última jornada do campeonato é a luta pelo 6.º lugar, de acesso à 2.ª pré-eliminatória da Conference League, a nova competição europeia.