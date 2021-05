"Venha a proposta que vier", Rúben Amorim não sairá do Sporting

Rúben Amorim garante que será treinador do Sporting na próxima temporada, por mais propostas tentadoras que lhe façam para sair.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador do Sporting salientou que, embora tenha consciência de que "talvez fosse a altura ideal para sair", tem um acordo com Frederico Varandas e com o diretor desportivo, Hugo Viana — e que nada o fará quebrá-lo.

"Aconteça o que acontecer, venha a proposta que vier, não vou sair. Tenho contrato com o Sporting, sou feliz aqui. Tenho uma equipa de que gosto. Sei do desafio e do risco que é, podia sair de forma mais fácil. Mas é o acordo que tenho com o presidente [Varandas] e com o Viana. Pode vir quem vier, ficarei no Sporting na próxima época", sublinhou.

Amorim não refere Nuno Mendes nos indispensáveis

Rúben Amorim gostava de ter a mesma certeza sobre os seus jogadores, alguns dos quais considera indispensáveis. Apesar disso, sabe que o mercado tem regras que se sobrepõem à vontade de um treinador:

"Há jogadores que para mim não podem sair do Sporting, mas há coisas difíceis de controlar. Preferimos não vender e não comprar, essa é a regra que temos, sabendo que vamos para um patamar diferente. Vamos para a melhor competição do mundo, a meu ver. Somos campeões, aumenta a responsabilidade. Temos de ter claro o momento em que o Sporting está. Ganhámos um título, mas não melhorámos assim tanto que se possa fazer uma alteração à nossa ideia, que é apostar na formação."

Jogadores como Tiago Tomás, Daniel Bragança e Matheus Nunes "têm de crescer". Refira-se que um jogador que não foi incluído no lote de impreteríveis é Nuno Mendes, que tem sido associado a "tubarões" europeus. Contudo, Rúben Amorim já disse, anteriormente, que o lateral-esquerdo, de 18 anos, não devia sair do Sporting esta época.

De qualquer forma, apesar de haver "uma ou duas posições" em que o Sporting precisa de melhorar, "sem saídas não virão jogadores".

Sporting e João Mário: romance dependente do Inter





Uma das incógnitas é João Mário, que assumiu que deseja continuar no Sporting e com quem o clube pretende ficar na próxima época: "É um jogador que nos deu muito, deu-nos muita confiança e experiência."

O problema é que o médio internacional português está emprestado pelo Inter de Milão e aufere valores fora da realidade portuguesa.

"O João Mário é diferente do Matheus [Nunes], Palhinha e do Daniel [Bragança], os nossos outros médios. Ele é jogador do Inter, não é jogador do Sporting. É um caso diferente. Temos de juntar tudo e ver o que se pode fazer. Entram situações que não controlamos. Sem a saída do João [Mário], não entraria nenhum médio. Queremos muito manter os jogadores, mas às vezes não é possível", reconheceu Rúben Amorim.

