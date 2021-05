EUA venderam mais de 600 milhões de euros em armamento a Israel

A administração de Joe Biden aprovou a potencial venda de mais de 600 milhões de euros (735 milhões de dólares) em armamento de precisão a Israel, e de acordo com fontes próximas do acordo, avança a CNN, as armas podem estar a ser usadas no atual conflito em Gaza, numa altura em que as tensões continuam a aumentar naquela região do Médio Oriente. Na segunda-feira, os militares israelitas disseram que o Hamas e outros grupos palestinianos tinham disparado cerca de 3.350 rockets de Gaza - 200 deles só na segunda-feira - e que os ataques aéreos e de artilharia israelitas tinham provocado a morte a pelo menos 130 militantes.

Segundo a agência Reuters, que cita as autoridades de saúde de Gaza, o número de mortes palestinianas subiu para um total de 212, incluindo 61 crianças e 36 mulheres, desde o início das hostilidades, na semana passada. Dez pessoas foram mortas em Israel, duas delas crianças. Há registo de 1.400 feridos. Os ataques aéreos israelitas no enclave palestiniano continuaram durante a noite de segunda-feira. Pouco depois do amanhecer, mísseis atingiram dois edifícios na cidade de Gaza, enviando nuvens de fumo espesso para o ar, avança a Reuters. Às primeiras horas de terça-feira, foram lançados foguetes pelos militantes da Faixa, que lançaram sirenes nas cidades do sul de Israel, enviando milhares de pessoas a correr para os abrigos anti bombas. Não houve relatos imediatos de feridos em nenhum dos lados. Durante a última noite, os disparos pareciam ser menos do que nas noites anteriores. Houve uma pausa de seis horas, antes de voltarem a ser lançados ao amanhecer desta terça-feira, de acordo com informações das sirenes de foguetões dos militares israelitas.

Estados Unidos vendem mais de 600 milhões de euros em armamento a Israel A administração Biden aprovou a potencial venda de mais de 600 milhões de euros (735 milhões de dólares) em armamento de precisão a Israel, e fontes do Congresso disseram, na segunda-feira, que não se esperava que os legisladores norte-americanos se opusessem ao acordo, avança a CNN. A venda das armas, que a administração aprovou antes do último surto de violência entre o Hamas e o governo israelita, está agora a ser revista pelo Congresso à medida que crescem as preocupações entre os democratas progressistas sobre o facto de a administração Biden permanecer inflexível quanto ao direito de Israel se defender dos ataques do Hamas. Israel tem sido o maior beneficiário da assistência externa dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial e esta venda é uma pequena parte do apoio militar global dos EUA. Os norte-americanos comprometeram-se a fornecer mais de 31 mil milhões de euros (38 milhões de dólares) em ajuda militar a Israel entre 2019 e 2028, num acordo entre os dois países em 2016.

O Congresso tem 15 dias para rever a venda proposta - da qual recebeu notificação a 5 de maio - antes de ser finalizada. O Washington Post foi o primeiro a informar que a Casa Branca tinha notificado o Congresso sobre o acordo.

É pouco provável que a venda seja interrompida, de acordo com uma fonte próxima do assunto à CNN. Isto, porque esta venda em particular, como todas as vendas a Israel, está a passar por um processo acelerado de revisão congressional, o que dá ao Congresso um prazo de 15 dias para tomar medidas para a impedir em vez do habitual período de revisão de 30 dias. Com apenas quatro dias restantes no processo de revisão, e uma exigência de que os comités de jurisdição atuem para bloquear o projeto de lei, não há praticamente nenhuma hipótese de isso acontecer, de acordo com a fonte. Israel comprou estas armas aos EUA no passado, e acredita-se que estejam a ser utilizadas na atual campanha militar em Gaza, de acordo com as mesmas fontes à CNN. O número crescente de mortes de civis em Gaza está a causar preocupação dentro da Casa Branca. Biden não apelou, oficialmente, a um cessar-fogo, apesar da pressão dos Democratas para que o fizesse. Nos últimos dias, o Presidente norte-americano e os funcionários da sua equipa de segurança nacional têm dito rotineiramente que Israel tem o direito de se defender. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou na segunda-feira o seu homólogo norte-americano de ter "as mãos ensanguentadas", devido ao seu apoio a Israel, no momento em que este ataca a Faixa de Gaza.