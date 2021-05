FC Porto negoceia Beto e pergunta por Al Musrati

O FC Porto estará em negociações avançadas para contratar Beto, avançado do Portimonense, noticia o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, o negócio estará a ser discutir na ordem dos 13 milhões de euros, com os dragões a pagarem oito milhões no imediato, por 90% dos direitos do ponta de lança, e os restantes mediante objetivos.

O FC Porto conta ainda com a competição de Benfica e Sporting pela contratação do avançado, dois clubes que já demonstraram interesse no avançado.

O avançado de 23 anos é uma das revelações da temporada no Portimonense, tendo apontado 11 golos em 30 jogos disputados. Beto foi formado no Tires e arrancou a carreira sénior no Olímpico de Montijo, no Campeonato de Portugal. Estreou-se na I Liga na época passada, no Portimonense, e afirmou-se esta temporada nas opções de Paulo Sérgio.

O FC Porto já não vai contar com Moussa Marega na próxima época, que saiu a custo zero para o Al Hilal, e Beto poderá ocupar a sua vaga na frente de ataque, com Taremi, Toni Martínez e Evanilson.

Ainda de acordo com o jornal, o FC Porto terá também perguntado ao Braga por Al Musrati. O médio-defensivo internacional líbio foi uma das figuras do Braga e indiscutível nas opções de Carlos Carvalhal, tendo apontado quatro golos em 42 jogos realizados.

Al Musrati chegou no início da época a Braga, a custo-zero, depois de ter terminado contrato com o Vitória de Guimarães e ter feito meia época com Carvalhal no Rio Ave, cedido. O líbio, que já foi associado ao Benfica, tem contrato por mais três épocas e cláusula fixada nos 20 milhões de euros.