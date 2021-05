"Sou feliz aqui". Nesta exploração agrícola os imigrantes recebem salários justos, subsídios e vivem em casas dignas

Ao longo das últimas semanas, muito se tem falado de situação em que vivem os imigrantes a trabalhar, sobretudo, na agricultura em Portugal. Em Torres Vedras, há centenas de trabalhadores nos cerca de 700 hectares de estufas existentes no concelho. Ali, chegaram a ser detetados estrangeiros a viver em antigas pecuárias e em armazéns sem as mínimas condições, mas a maioria dos empresários agrícolas da zona tem todas as condições para os alojar. E os trabalhadores, muitos imigrantes, mostram-se satisfeitos com as condições de trabalho e de habitabilidade.

17 mai, 2021 - 08:15 • João Cunha