Museu Soares dos Reis no Porto reabre com três exposições temporárias

O Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, reabriu com três exposições temporárias, porque é “urgente devolver o Museu à cidade e ao país”.

“Queremos reativar e fortalecer a relação com o público e, para isso, é também importante que o Museu [Nacional Soares dos Reis] se apresente de uma forma intensa, mas segura. Achámos que era urgente devolver o Museu à cidade e ao país, e, portanto, abrimos com esta política de exposições temporárias, mas que, de alguma forma, já coloca o Museu no campo da programação cultural”, explicou o novo diretor do Soares dos Reis, António Ponte.

O MNSR apresenta as exposições temporárias “A Índia em Portugal – um tempo de confluências artísticas” (patente até 30 de junho), “José Régio: [Re] Visitações à Torre de Marfim” (até 01 de agosto), e “Depositarium …1” (até 31 de agosto).

Na exposição “A Índia em Portugal – um tempo de confluências artísticas” é composta por cerca de 70 peças, como móveis e objetos domésticos de luxo, e reflete a ligação dos portugueses com a Índia, na época dos Descobrimentos, transportando os visitantes para os centros específicos de produção, ao longo da costa ocidental indiana.

Outra das exposições temporárias que António Ponte destacou foi “José Régio: [Re] Visitações à Torre de Marfim”, por ser uma exposição de poesia e desenho que permite conhecer a “obra gráfica do escritor José Régio, bem como a sua relação com o irmão e pintor Júlio".

Rui Maia, curador desta exposição, contou aos jornalistas que, com 111 desenhos e três cadernos manuscritos, entre outros objetos, revela a capacidade que o desenho teve para dar “fisionomia a várias personagens e cenários” das obras literárias e do teatro do escritor.

A “Depositarium… 1” é a terceira exposição temporária e permite descobrir “peças que permanecem nas reservas e muito raramente são exibidas”, e onde se vai poder apreciar 16 obras escolhidas pela equipa do MNSR, provenientes das coleções de cerâmica, escultura, ourivesaria, joalharia, pintura e têxteis. A mostra inclui o “Album Phototypico e Descriptivo das Obras de Soares dos Reis".

O diretor destacou também a parceria com a “Porto Design Biennale 2021”, durante a qual, em junho, vai haver exposições e instalações que “partem das peças do museu para interpretações contemporâneas dos temas fauna, flora e natureza”, além de outras mostras, como “Ouro e Azul”, sobre uma coleção de peças de esmalte do Museu Soares dos Reis e de outros museus portugueses (Continente e Ilhas).



Para setembro, está também programada uma grande exposição de desenhos dos mestres europeus dos séculos XVI e XVII.

Durante “todo este período, até novembro, a programação vai ser complementada com conferências, conversas, ciclos de música e ciclos de cinema”, acrescentou.

O museu encerra às segundas-feiras, reabrindo de terça-feira a domingo entre as 10h00 e as 18h00.