FC Porto na final da Liga dos Campeões com reviravolta

O FC Porto qualificou-se para a final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer a Oliveirense por 6-4, recuperando de uma desvantagem de 4-0, na primeira meia-final da prova, disputada no Luso, na Mealhada.

A Oliveirense entrou a vencer no encontro por 4-0, com golos de Jordi Bargalló, Marc Torra, Henrique Magalhães e Lucas Martínez, mas o FC Porto reduziu para 4-3 antes do intervalo, por intermédio de Ezequiel Mena, Carlo di Benedetto e Poka.

No segundo tempo, Benedetto bisou para o empate, Xavi Barroso marcou o golo da reviravolta portista e o segundo golo de Mena garantiu a vitória e passagem dos dragões.

O FC Porto, duas vezes vencedor da competição, em 1989/90 e 1985/86, vai disputar a sua 14.ª final, no domingo, frente ao vencedor da outra meia-final, que vai opor Sporting, campeão em título, a Benfica, marcada para as 21h00.