Juventus derrota Inter e está na luta pela entrada na Champions

A Juventus venceu o novo campeão Inter, por 3-2, e continua na luta por um lugar na Liga dos Campeões.

Em partida da jornada 37 da liga italiana, Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo e Cuadrado os dois restantes da Vechia Signora.

Já pelo Inter descontaram Lukaku e Chiellini (autogolo).

Na classificação, o Inter já é campeão e a Juve sobe ao quarto lugar, com 75 pontos, mais dois do que o Nápoles (joga no domingo em Florença), na última posição de acesso à Liga dos Campeões.

O tento de CR7 é o 101.º em Itália.