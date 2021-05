Guarda de honra na Luz "não é caso" para Rúben Amorim. "Não é tradição em Portugal"

Rúben Amorim não se importa com o facto de o Benfica não planear fazer guarda de honra ao Sporting, no dérbi de sábado, pela conquista do campeonato.

"É verdade que não é uma tradição, foram dados os parabéns. Poderá vir a ser, mas não é uma tradição. Queremos é ganhar, todos assinalaram o título como justo e isso é o mais importante para nós. Não é caso não fazerem vénia porque não é tradição em Portugal", salientou o técnico do Sporting, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada 33 do campeonato.



Sobre se faria guarda de honra ao Benfica, em situação inversa, Rúben Amorim lembrou que, tendo sido campeão, "é fácil mandar palpites" sobre isso.

"É difícil, já estive do outro lado, sabemos que é difícil para os adeptos entenderem. Ainda não existe essa cultura, alguém vai ter de a criar. Um dia poderá ser, mas hoje em dia acredito que seja difícil um clube e um treinador dizer isso quando existe uma grande rivalidade", justificou.