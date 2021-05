Ainda falta fazer várias contas

O Sporting garantiu o título, o Benfica já assegurou pelo menos o terceiro lugar, o Paços de Ferreira continua inamovível na quinta posição, faltando definir a classificação nos últimos lugares da tabela, com as consequentes descidas de divisão e o acesso ao play-off.

Embora Nacional, Farense e Boavista se encontrem, neste momento, nas posições mais delicadas, a verdade é que há ainda outras equipas que correm riscos, tudo dependendo dos vários resultados que vierem a registar-se.

No meio de tudo sobressai o derby do estádio da Luz, onde o Benfica recebe o já laureado campeão nacional para um jogo sempre apetecível em que estão em causa os mais variados fatores. Entre eles, a tentativa dos leões de manter a invencibilidade na Liga deste ano, com os encarnados a tudo fazerem para quebrar esse estatuto leonino, sem perder de vista a possibilidade, ainda que muito remota, de poderem chegar ao segundo lugar e, com isso, garantir a entrada direta na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões Europeus.

Só que, neste caso, o Futebol Clube do Porto, com melhor classificação, depende somente de si próprio para aceder a essa mais-valia e aos milhões que dela emanam todos os anos.

Entretanto, nas últimas horas voltou à liça a possibilidade de se registar-se a presença de público nos estádios. A situação pandémica tem-se aliviado nas últimas semanas, e daí a cedência das autoridades a essa exigência colocada pela direção da Liga de Clubes meses a fio.

Há, porém, do nosso ponto de vista a necessidade de colocar todo o cuidado nessa disponibilidade para assim não correr o risco de passar a haver dois pesos e duas medidas. Ou seja, fazer essa concessão apenas na jornada final, significa que pelo menos nove clubes sairão prejudicados por não jogarem em casa.

Espera-se, por isso, justiça e coerência dos responsáveis por essas decisões.