Grupo Renascença escutado por 4,3 milhões de pessoas em Portugal

As rádios do Grupo Renascença são escutadas por cerca de 4,3 milhões de pessoas em Portugal, segundo os números das mais recentes audiências, conhecidos esta quinta-feira. O valor representa 60% de todos os ouvintes de rádio em Portugal.

Dentro do grupo, que inclui ainda a RFM e a Mega Hits, a própria rádio Renascença cresceu em todos os indicadores de audiência e chega, todas as semanas, a mais de 1,3 milhões de pessoas.

Em termos de conteúdos, destaque para o programa “As Três da Manhã”, que tem crescido ininterruptamente em números de ouvintes de setembro de 2020.

A RFM continua a mostrar que é uma das rádios mais escutadas em Portugal, liderando as audiências na região do Poto, Norte Litoral, Interior Norte e Sul, registando subidas significativas com ouvintes entre os 25 e os 34 anos. No total, são mais de três milhões os portugueses que sintonizam a RFM em cada semana.

Por fim, a Mega Hits continua a liderar no seu segmento, de rádios jovens, tendo uma audiência acima de 800 mil pessoas por semana, subindo sobretudo na região de Lisboa.