​Adiado anúncio dos nomeados aos Prémios Sophia devido à morte de Maria João Abreu

A Academia Portuguesa de Cinema adiou o anúncio dos nomeados à 10ª edição dos Prémios Sophia, previsto para esta quinta-feira, devido à morte da atriz Maria João Abreu.



A Academia endereça “as mais profundas condolências a toda a sua família, amigos e colegas de profissão”.

Recorda com “saudade o talento e enorme legado que a atriz deixa na televisão, no cinema e no teatro português”.

O anúncio dos nomeados aos Prémios Sophia 2021 acontecerá na próxima terça-feira, 18 de maio, às 17h00.