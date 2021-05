Pinto da Costa. Liga dos Campeões "vai desmanchar má imagem e vergonha" da festa do Sporting

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, acredita que a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão será um evento importante para o país e para "desmanchar a má imagem" que o país passou nas celebrações do título do Sporitng.

"Demonstra que em Portugal se consegue realizar grandes eventos mesmo em pandemia, e depois da vergonha que se assistiu em Lisboa há dois dias, é necessário desmanchar essa má imagem que Portugal deu, que as autoridades em Lisboa deram, pois permitiram que houvesse aquela cena degradante em termos de defesa da saúde pública", disse, em declarações aos meios oficiais do FC Porto.

O presidente portista mostra-se satisfeito por receber a final entre Chelsea e Manchester City e destaca dificuldade na organização do evento.

"Foi com muita satisfação que tomei conhecimento que a UEFA marcou a final da Champions para o dia 29 de maio aqui ano Estado do Dragão. É uma prova de confiança na estrutura do Futebol Clube do Porto, porque não é fácil [organizar] em tão curto espaço de tempo, só hoje tivemos a confeição oficial que o evento será realizado no nosso estádio. É uma confiança total na nossa estrutura e tenho a certeza que tudo irá correr da melhor forma", acrescenta.