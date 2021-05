Sporting campeão. Varandas cumpriu a promessa da noite eleitoral

"É esta medalha que, mais cedo ou mais tarde, vai com a taça de campeão nacional para o museu. Eu prometo, é uma missão e vou cumprir", garantiu, na altura, o 43.º presidente da história do Sporting.

No final da sua intervenção aos sócios, após as eleições, Varandas retirou do bolso a medalha de segundo lugar da Taça de Portugal desse ano, obtida após a derrota na final com o Desportivo das Aves.

No discurso aos sócios, após ser eleito, e como ditava o "slogan" da campanha, Frederico Varandas também prometeu "unir o Sporting".

É mais difícil medir a concretização dessa promessa, no entanto, a verdade é que, com a conquista do campeonato, Varandas conseguiu colocar a festejar os seus maiores adversários: as claques, a que tirou direitos, e o seu antecessor na presidência, Bruno de Carvalho.

“Hoje é dia de chorar de alegria e de esquecer as diferenças que teimam em não deixar que nos unamos", escreveu o ex-presidente do Sporting, numa coluna de opinião publicada no portal Bolanarede.pt.