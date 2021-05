CEP: Situações como as de Odemira são "atentado à dignidade humana"

O porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), o padre Manuel Barbosa, classificou hoje de "atentado à dignidade humana" situações como as vividas em Odemira com trabalhadores do setor agrícola, muitos deles imigrantes, e pediu que não sejam esquecidas pelas autoridades.

"O apelo da conferência, da Igreja local, tem sido nesse sentido, que não se esqueçam, antes pelo contrário, se tome isso a peito, porque são situações de atentado à dignidade humana", afirmou o padre aos jornalistas em Fátima, após a reunião do Conselho Permanente da CEP.

O padre Manuel Barbosa recordou que, em novembro de 2018, a Assembleia Plenária da CEP já tinha deixado este apelo.

"A assembleia manifestou preocupação com as notícias acerca do tráfico de pessoas, escravatura e exploração humana, também no nosso país, e pede a maior atenção das autoridades e da sociedade a este problema", recordou, citando o comunicado divulgado na ocasião.

Questionado sobre a forma como a Igreja Católica tem passado esta mensagem, o porta-voz mostrou-se convicto de que, "certamente, essa voz da Igreja é ouvida".