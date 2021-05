Repetição do Académica - Vilafranquense já tem data marcada

A partida entre Académica e Vilafranquense, respeitante à jornada 26 da II Liga, que vai ter de ser repetida, vai ser realizada na próxima quarta-feira, 19 de maio, às 20h00.

A nova data foi avançada pela Liga Portugal, através de comunicado.

O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ordenou a repetição do Académica-Vilafranquense.

Em causa está a utilização de Ricardo Rodrigues por parte da equipa de Vila Franca de Xira, após recurso da Académica para o Conselho de Disciplina da FPF e protesto para o Conselho de Justiça.

A 28 de março, Académica e Vilafranquense empataram, 0-0, em Coimbra. Aos 80 minutos, na equipa visitante, entrou Ricardo Rodrigues, que não constava na ficha de jogo.

Após protesto da Académica, o Vilafranquense justificou o sucedido com um erro da equipa de arbitragem: teria existido uma falha no envio dos nomes para a plataforma "online" da Liga. Contudo, terá ficado provada a responsabilidade da equipa de Vila Franca de Xira, uma vez que a sanção prevista no regulamento é, precisamente, a repetição da partida.