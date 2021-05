Coimbra alimenta esperança de receber público na final da Taça de Portugal

A Associação de Futebol de Coimbra alimenta a esperança que a final da Taça de Portugal, que se disputa no dia 23 de maio no Estádio Cidade de Coimbra, casa da Académica, possa receber público no jogo entre Braga e Benfica, depois da notícia que será autorizado algum público na última jornada do campeonato.

O presidente da AF de Coimbra, Horácio Antunes, diz em entrevista a Bola Branca que o mesmo poderá acontecer na final da Taça de Portugal. Tudo depende das decisões do Governo, Direção-Geral da Saúde e entidades que regulam o futebol.



"Ouvir as notícias que a última jornada também vai ter assistência abre-nos a perspetiva que possa vir a acontecer o mesmo na Taça de Portugal, como se calhar seria a intenção dos clubes. Do meu ponto de vista, é plausível, mas tudo depende da vontade do governo e da evolução pandémica e das diretrizes da DGS. Se não houver evolução de casos e se a DGS o permitir, as entidades do futebol terão interesse em que haja assistência", afirma.