Sporting: Milhares de pessoas fazem a festa junto a Alvalade sem respeitar distanciamento

Milhares de adeptos do Sporting concentraram-se nas imediações do Estádio de José Alvalade, em Lisboa, para fazer a festa da possível conquista do título de campeão nacional, 19 anos depois. Os festejos não têm respeitado o distanciamento social a que obrigam as medidas de contenção da pandemia da Covid-19.

Os milhares de adeptos, muitos deles jovens, juntaram-se ao lado escadaria do Centro Comercial Alvaláxia, perto das sedes das claques do clube Diretivo Ultras XXI, Torcida Verde e Juventude Leonina. Está montado um ecrã em cima de um camião para transmitir o jogo.

O distanciamento social obrigatório para combater a pandemia do novo coronavírus não tem sido respeitado, assim como, no caso de várias pessoas, a utilização de máscara. Estas são duas medidas expressamente indicadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Nas imediações do recinto, encontram-se alguns agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e não existem pontos de venda ambulante. Ainda assim, é visível o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos adeptos, que têm conseguido adquiri-las junto da sede da Juve Leo e, possivelmente, nos cafés mais próximos ou no supermercado do centro comercial.

O aglomerado de adeptos do Sporting, que entoa cânticos de apoio, agita bandeiras e abre potes de fumo verde, contrasta com as várias pessoas que aguardam por transportes no terminal de autocarros do Campo Grande.

O Sporting sagra-se campeão, esta terça-feira, se vencer o Boavista. Os leões têm mais cinco pontos e menos um jogo que o FC Porto, segundo classificado, pelo que estão a dois pontos da conquista do título.

Caso empatem com o Boavista, ficarão a um ponto do título — pode ser obtido frente ao Benfica, na Luz, ou com o Marítimo, em casa, na última jornada. Caso percam, terão de empatar os últimos dois jogos do campeonato ou, no caso de perderem um, vencer o outro.