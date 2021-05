Schalke com dois casos positivos de Covid-19

O Schalke 04 informa que foram diagnosticados dois casos positivos de Covid-19 no plantel e há, ainda, um caso suspeito. Os jogadores, cuja identidade não é revelada, estão em isolamento domiciliário e estão assintomáticos.

Como o resto do plantel testou negativo, a equipa seguiu para estágio - está isolada no centro de treinos - e prepara o jogo desta quarta-feira com o Hertha de Berlim. Hoje todos vão realizar teste rápido e também PCR, cujos resultados serão conhecidos amanhã de manhã.

Até ao momento, o Schalke sublinha, no comunicado publicado, que não há razão para o adiamento do jogo referente à jornada 31 da Bundesliga. O clube de Gelsenkirchen, onde joga o português Gonçalo Paciência, é último classificado e já está despromovido.

O encontro com o Hertha, ainda na luta pela manutenção, está agendado para as 17h00 de quarta-feira.