“Cabo Delgado não pode cair de novo no esquecimento”

O coordenador dos projetos que esta ONGD portuguesa desenvolve no norte de Moçambique – e que se diz um “fotógrafo amador, no sentido em que amo a fotografia” – espera que a exposição ajude a manter o tema presente.

As imagens foram recolhidas nos locais onde a Helpo está a apoiar as famílias de deslocados, vítimas da perseguição dos radicais islâmicos.

Qual é o principal objetivo desta exposição?

Posso dizer que tenho a grande honra de poder fazer uma exposição fotográfica, mas eu não sou fotógrafo profissional, sou amador, no sentido em que amo mesmo a fotografia! Mas, mais do um projeto pessoal, este é um projeto da Helpo. Não se trata se fotografar a desgraça alheia, mas estas 14 fotografias estão carregadas de outro simbolismo: são 14 para simbolizar os 14 anos que a Helpo está a trabalhar no norte de Moçambique, e todas as pessoas retratadas são nossas beneficiárias. Ou seja, não estivemos a tirar fotografias porque a imagem era bonita, é mesmo fruto do nosso trabalho.

Algumas pessoas, nomeadamente duas crianças que aparecem, são crianças com quem já trabalhamos desde 2011. Pertenciam à comunidade de Chinda, que fica no distrito de Mocimboa da Praia, que foi atacada e destruída, e as pessoas tiveram de fugir.

Estas fotografias surgiram neste contexto de andarmos à procura das crianças. Já conseguimos encontrar algumas delas, umas em Nampula - deslocaram-se 600 quilómetros, e agora estão em porto seguro -, outras em Montepuez, outras na cidade de Pemba e arredores.

Mas, todas estas 14 fotografias foram tiradas no âmbito do nosso trabalho, com exceção de uma que foi tirada no campo de deslocados 25 de Junho, em Metuge, onde não estamos a trabalhar, mas temos lá parceiros que trabalham connosco.

Todas estas fotografias têm um toque de esperança e de otimismo, apesar dos textos também serem pesados, porque efetivamente refletem uma situação que é dramática, mas acreditamos que com o nosso trabalho podemos minimizar estas situações que estão a ocorrer e permitir que estas pessoas consigam aos poucos recomeçar as suas vidas.