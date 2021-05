Sá Pinto abre a porta ao regresso a Portugal

Ricardo Sá Pinto será um treinador livre a partir de junho e o regresso a Portugal, depois de ter estado no Braga na época passada, está nos seus planos.

O treinador esteve pouco tempo parado, já que logo após a saída da Pedreira assinou pelo Vasco da Gama e, depois de deixar o Brasil, rumou à Turquia, onde está a trabalhar no Gaziantep.

"Este foi um ano muito desgastante, para mim e para toda a gente que está envolvida no futebol. Com a Covid, etc. Mas o futebol é a minha vida e veremos o que vai acontecer. Portugal está sempre presente, é o meu país, que adoro. Estou sempre disponível para regressar ao meu país", diz Sá Pinto, em entrevista à Renascença.