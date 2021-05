Abel apura Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, conseguiu a qualificação para os quartos de final do Campeonato Paulista, depois de vencer a Ponte Preta, por 0-3, e ter beneficiado da derrota do Novorizontino no terreno do Corinthians, por 2-1.

Foi um apuramento alcançado sobre a linha de meta, na última jornada da fase regular e, uma vez mais, com muitos jogadores da segunda linha do Palmeiras.

Abel reforçou a aposta em jovens jogadores e poupou alguns dos habituais titulares para o jogo da Libertadores, com o Independiente del Valle, marcado para a noite de terça para quarta-feira.

A equipa precisava de vencer e esperar que o Novorizontino não ganhasse ao Corinthians. O Palmeiras começou por fazer a sua parte, ao bater a Ponte Preta, por 0-3, com golos de Scarpa, Willian e Wesley. No outro jogo, o Corinthians deu uma ajuda ao rival e bateu o Novorizontino, por 2-1.

No final do jogo com a Ponte Preta, João Martins, adjunto de Abel, reforçou que, devido à quantidade de jogos, o plano de rodar o 11 tem de se manter. Martins sublinhou que estas oportunidades são boas para os jogadores mais jovens.

Tal como na temporada anterior, o Palmeiras, detentor do título, conseguiu o apuramento para os quartos de final do Paulista na última jornada. "Pode ser que dê sorte", disse João Martins.

Nos quartos de final, a equipa de Abel Ferreira defronta o Red Bull Bragantino.