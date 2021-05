Museu da Moda e do Têxtil em Portugal nasce à beira Douro

Todos os seis museus são banhados pelo Rio Douro e estão edificados no novo quarteirão de Gaia designado por WOW (‘World of Wine’), em plena zona histórica da cidade de Vila Nova de Gaia, cujo valor do investimento total ronda os "106 milhões de euros", disse à Lusa a responsável pelas Relações Públicas do projeto.

O Museu da Moda e do Têxtil, tal como os restantes museus do WOW, estão a realizar protocolos com escolas da região com o objetivo de “promover o conhecimento” e “trazer visitantes aos museus”, conta Catarina Jorge, referindo que ainda este ano letivo será possível mobilizar estudantes das escolas para virem visitar o novo equipamento.

“O ideal é virem visitar para perceber toda a complexidade e toda a densidade de conhecimento que temos no museu”, diz orgulhosa por, durante o ano da pandemia, ter sido possível erguer o novo Museu da Moda e do Têxtil.

A abertura do Museu da Moda e do Têxtil esteve prevista para o dia 28 de novembro de 2020, mas, devido às medidas de restrição de mobilidade, a inauguração foi adiada para dia 12 de dezembro e voltou a ser adiada para 2021, sempre por causa da pandemia da covid-19.

O museu, que também tem um restaurante, abre portas no próximo dia 20 e contou com um investimento na ordem dos "10 milhões de euros", um valor que inclui a construção e a remodelação do edifício para o museu e para as zonas comerciais adjacentes.

