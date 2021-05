Milan vence Juventus na luta pelo segundo lugar

O Milan derrotou a Juventus, por 3-0, e deu passo importante para garantir o segundo lugar na liga italiana.

Já a Vecchia Signora está, por agora, fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, a três jornadas do fim.

Os golos dos rossoneri, com Dalot a entrar na segunda parte, foram apontados por Brahim Díaz, Rebic e Tomori. A equipa ainda foi a tempo de desperdiçar uma grande penalidade.

Mas nem tudo foram boas notícias para o Milan: Ibrahimovic lesionou-se sozinho no segundo tempo e foi obrigado a ser substituído.

Cristiano Ronaldo esteve em campo os 90 minutos, mas não conseguiu criar perigo para a equipa de Turim.

Com esta vitória, o Milan sobe aos 72 pontos e apanha a Atalanta no segundo lugar. A Juve é quinta com 69 pontos.