🔴 Em direto: Acompanhe a abertura da Cimeira Social do Porto

Veja também:

A Cimeira Social do Porto arrancou esta sexta-feira, com a presença dos líderes europeus.

Acompanhe aqui o discurso de abertura do primeiro-ministro, António Costa, e as principais declarações.

Definida pela presidência portuguesa como ponto alto do semestre, a Cimeira Social tem no centro da agenda o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apresentado pela Comissão Europeia em março.

O documento prevê três grandes metas para 2030: ter pelo menos 78% da população empregada, 60% dos trabalhadores a receberem formação anualmente e retirar 15 milhões de pessoas, cinco milhões das quais crianças, em risco de pobreza e exclusão social.