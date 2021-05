SpaceX. Protótipo do Starship aterra com sucesso pela primeira vez

A SpaceX completou, na quarta-feira, a primeira aterragem bem sucedida do protótipo do foguetão Starship, no sul do Texas, Estados Unidos, após quatro tentativas anteriores de aterragem que terminaram em explosões.

Trata-se de um marco fundamental para a empresa privada de foguetões do magnata tecnológico Elon Musk, no desenvolvimento de um veículo de lançamento para transportar astronautas e grandes cargas para a Lua e para Marte.

A nave espacial SN15 descolou do local de lançamento da SpaceX em Boca Chica, no Texas, ao longo da costa do Golfo, e atingiu a altitude máxima planeada de 10 quilómetros, tendo depois pairado momentaneamente antes de voar sob controlo aerodinâmico de volta à Terra.

Manobrando-se de volta à posição vertical ao aproximar-se do solo, o veículo de 16 andares com três motores desceu para um suave “touchdown”.