Cimeira Social do Porto vai debater levantamento de patentes das vacinas Covid-19

A questão do levantamento das patentes das vacinas para a Covid-19 vai ser debatida na Cimeira Social do Porto, avança o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Depois de os Estados Unidos defenderem essa possibilidade, Charles Michel escreveu na rede social Twitter que a União Europeia (UE) “está totalmente empenhada em resolver todas as barreiras que impedem a luta global contra #COVID19”.

“Todos os países devem permitir a exportação e evitar a interrupção das cadeias de abastecimento. Temos de desenvolver a capacidade de produção global com o apoio financeiro da UE para os parceiros em desenvolvimento”, defende o presidente do Conselho Europeu.

Charles Michel anuncia que os líderes europeus vão debater a questão do levantamento das patentes das vacinas na Cimeira Social, que arranca sexta-feira, na cidade do Porto, no âmbito da presidência portuguesa.