Pasinato lesiona-se e lista de totalistas reduz para quatro guarda-redes

Mateus Pasinato, guarda-redes do Moreirense, lesionou-se e vai falhar os próximos jogos do campeonato, reduzindo para quatro a lista de totalistas de minutos no campeonato.

"Gostaria de informar a todos que, após o final do último jogo [derrota por 2-0, em Guimarães], tive uma fratura no nariz e ficarei ausente das próximas jornadas do campeonato. Desejo toda a sorte aos meus companheiros para alcançarmos os nossos objetivos", disse o guarda-redes brasileiro.

Pasinato era o único totalista da Liga da equipa do Moreirense, e restam apenas quatro jogadores que disputaram todos os minutos, todos eles guarda-redes: Jordi, do Paços de Ferreira, Kieszek, do Rio Ave, Léo Jardim, do Boavista, e Marco, do Santa Clara.

A lesão de Pasinato abriu espaço para a estreia absoluta do brasileiro Kewin Oliveira, visto que Pasinato tinha feito todos os jogos da época, até na Taça de Portugal.