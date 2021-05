Sérgio Conceição vai para o banco no clássico com o Benfica

Sérgio Conceição vai para o banco no Estádio da Luz, no clássico de quinta-feira, frente ao Benfica. Ao que a Renascença apurou, o Tribunal Arbitral do Desporto deferiu a providência cautelar apresentada pelo FC Porto e o castigo de 21 dias, com que o Conselho de Disciplina puniu o treinador, foi suspenso.

O treinador poderá orientar a equipa a partir do banco de suplentes, depois de ter ficado na bancada no jogo com o Famalicão. Sérgio Conceição foi expulso pelo árbitro Hugo Miguel, após o final do Moreirense-FC Porto.

Segundo o relatório do árbitro, Sérgio Conceição entrou em campo, após o apito final, e disse: "És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato". "Após a exibição do cartão vermelho, começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: 'És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha'", relata Hugo Miguel.

O FC Porto recorreu da decisão, mas o Conselho de Disciplina julgou-o "improcedente" e confirmou o castigo de 21 dias, inviabilizando a presença de Sérgio Conceição no banco, no jogo com o Famalicão. Os dragões apresentaram provdência cautelar ao TAD e a decisão sobre o castigo originalmente aplicado ao técnico está suspenso, até nova deliberação.