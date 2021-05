Dezassete detidos em megaoperação contra burlas com MBWay

A Polícia Judiciária levou a cabo uma megaoperação de combate ao cibercrime que levou à detenção de 17 pessoas. A operação "Bad Way" contou com o apoio da GNR e da PSP, com Inquérito tutelado pelo Ministério Público de Estremoz.

De acordo com um comunicado da PJ, “a investigação iniciou-se há alguns meses, tendo por base vários casos de fraude perpetrados de forma organizada, com recurso à aplicação MBWay”.

Os 11 homens e seis mulheres são suspeitos de centenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo.

“A estratégia investigatória visou a localização e agrupamento das várias participações que se encontravam dispersas por várias comarcas do país, por forma a demonstrar a atividade delituosa reiterada e organizada, conjugando e analisando toda a informação de forma a identificar/localizar os agora detidos”, lê-se no mesmo texto.

Foram ainda apreendidos objetos relacionados com a prática criminosa e/ou adquiridos de forma ilícita.

Os 17 indivíduos detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.