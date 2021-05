PP derrota esquerda em Madrid, com apoio da extrema-direita

A esquerda espanhola entrou para as eleições autónomas de Madrid desta terça-feira com esperanças de surpreender. Mas quem surpreendeu foi mesmo Isabel Díaz Ayuso, que liderou o Partido Popular (PP) a uma reeleição conseguida de forma esmagadora. Segundo as estimativas do "El País", o PP deverá ter mais deputados para a assembleia da região espanhola que toda a esquerda junta.

Com 97% dos votos contados, o partido de direita tinha já garantidos 65 deputados.

Ainda assim, a vitória não dará ao PP a maioria absoluta – uma maioria precisa de pelo menos 69 deputados (em 136). Para governar, Isabel Díaz Ayuso terá de negociar com o Vox, o partido de extrema-direita que elege 13 deputados na assembleia que poderá entrar assim na governação da maior e mais importante comunidade espanhola.

O PSOE, o maior partido da oposição de esquerda, passa de 37 lugares para 25 nas estimativas do "El País", uma queda demasiado grande para segurar o resto da esquerda. O movimento Más Madrid sobe de 20 para 24 e o Unidas Podemos passa de sete deputados para dez deputados.

A grande derrota da noite foi para o Nós Ciudadanos, que no espaço de dois anos desaparece da assembleia de Madrid. Em 2019, o partido de centro-direita conseguiu 26 deputados; esta noite, os primeiros resultados apontam para uma percentagem de 5% dos votos e sem representação parlamentar.

A pandemia não influenciou a afluência às urnas. Pelo contrário, a participação eleitoral às 19h00 já era 11% superior à participação em 2019 – 69,27%.

No seu discurso de vitória, Díaz Ayuso atacou o Governo de Pedro Sánchez e referiu que a vitória da direita era uma amostra do que conseguiria nacionalmente. "A forma de governar com opolência e hipocrisia tem os dias contados. Hoje começa um novo capítulo na história de Espanha!", proclamou a vencedora.

Mais tarde o primeiro-ministro daria os parabéns à vencedora. "As urnas deram a Ayuso um grande resultado e, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Parabéns", escreveu o chefe do executivo e líder do Partido Socialista (PSOE) numa mensagem na sua conta na rede social Twitter.