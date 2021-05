Myanmar. Televisão por satélite proibida e punível com até um ano de prisão

Esta proibição junta-se ao corte progressivo das comunicações via Internet desde o golpe de 1 de fevereiro, primeiro com o bloqueio de redes sociais como o Twitter, Instagram, WhatsApp e Facebook, e depois com os 'apagões' noturnos do sinal da Internet e a suspensão desde 15 de março dos dados da Internet móvel.

O regime militar está a tentar restringir a informação vinda do estrangeiro, depois de aprovar medidas restritivas da liberdade de expressão e revogar as licenças de alguns dos meios digitais mais seguidos, tais como Myanmar Now, Mizzima ou Khit Thit Media, que continuam a operar clandestinamente.