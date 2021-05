​Ministro defende legalidade da requisição do Zmar, que pode acolher 120 pessoas

Veja também:

O ministro da Administração Interna defende a legalidade da requisição do resort turístico Zmar, no concelho de Odemira, para acolher, temporariamente, pessoas sem condições nos seus alojamentos durante a cerca sanitária por causa da pandemia de Covid-19 em duas freguesias do concelho alentejano.

Um dia depois de o bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, ter considerado que a medida viola a Constituição, Eduardo Cabrita invocou, no final de uma reunião na Câmara de Odemira, a Lei de Bases da Proteção Civil.



"Estão identificadas 22 situações de alojamento que levantam sérias reservas sobre condições de salubridade e todas essas pessoas serão testadas a partir de hoje. Sobre os mecanismos de resposta de retaguarda o que temos é uma elevação desses mecanismos de resposta. Anteriormente, estavam longe. Basicamente era a base aérea de Beja e a base naval do Alfeite", começou por explicar Eduardo Cabrita.

A pousada da juventude de Almograve vai acolher pessoas com Covid-19 que estejam assintomáticas e "que não tenham condições de permanência na habitação" e os negativos "poderão ser colocados na residência de estudantes de Odemira e no parque de campismo Zmar, que está em situação de insolvência, e dispõe de uma capacidade que não tem a ver com as estruturas ocupadas por pessoas com direitos de permanência".