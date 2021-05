Água Glaciar premiada "a melhor do mundo" desapareceu. O que se passou?

Ainda são visíveis nas páginas digitais da empresa as fotografias dos títulos e prémios da 'Água Glaciar': PME EXELENCIA 2001 e 2002, PME LIDER 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Em 2010, a Glaciar ganhou a medalha de ouro no mais prestigiado e antigo concurso de qualidade alimentar do mundo, o Monde Selection, na Alemanha. E em 2011 sai medalhada na International Taste and Quality Institute, em Bruxelas, a sua mais elevada distinção, além de, no mesmo ano, ter conquistado a Grand Gold Medal no Monde Selection 2011, em Bruxelas. E em 2013, no ITQI - Internacional Taste and Quality Institute, em Bruxelas, distinção de uma das três melhores águas do mundo.

No vale glaciar de Manteigas, a 1.400 metros de altitude, a água oriunda de um fenómeno geológico, e, portanto, sem nitratos ou nitritos, era engarrafada no seu estado natural, exportada para mais de 20 países, até a empresa Glaciar Valley fechar portas em 2019, depois de mais de quase quatro décadas a laborar.

Hoje, as ervas daninhas apoderam-se do edifício, na Zona Industrial da Lapa, que em tempos acolhia duas linhas de enchimento, litro e meio, meio litro, 0,33, e 5 litros, e onde nos primórdios trabalhavam 60 colaboradores, 24 horas, sete dias por semana.

Albino Monteiro, 65 anos, foi ali diretor de produção durante 20 anos, até ao dia 11 de setembro de 2019, na empresa que engarrafava a melhor água do mundo. Ainda acredita na reabertura.

“Os 14 trabalhadores, incluindo eu, ficaram sem receber ordenado, subsídio de Natal, há colegas a quem ficaram a dever 15 a 50 mil euros e eu, no meu caso, são 53 mil euros, fomos despedidos sem justa causa, não tivemos os 60 dias de pré-aviso”, revela, adiantando que recorreram ao Tribunal do Trabalho.

No entanto, Albino queria era que a empresa reabrisse. “Isto tem capacidade para andar, está pronta para reabrir, seriam apenas necessários dois a três meses para manutenção da maquinaria”, garante.