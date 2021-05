Brasil com 983 mortos e 24.619 infetados em 24 horas

Veja também:

O Brasil contabilizou 983 mortos e 24.619 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, números que elevam o total para 408.622 óbitos e 14.779.529 casos no país.

Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde brasileiro e mostram uma diminuição face à semana anterior, uma vez que a falta de recursos humanos para testar e recolher dados durante os fins de semana e segundas-feiras causa impacto nos números apresentados, sendo que estes acabam por ser consolidados às terças-feiras, segundo explicações da própria tutela.

O Brasil, com 212 milhões de habitantes, continua a ser o segundo país com mais mortes devido à Covid-19 em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, antecedido pela nação norte-americana e pela Índia.

A taxa de incidência da doença no Brasil aumentou hoje para 194 mortes e 7.033 casos por 100 mil habitantes e a taxa de letalidade está fixada em 2,8%.

São Paulo continua a ser o foco da pandemia no país, com 2.926.516 diagnósticos de covid-19, sendo seguido por Minas Gerais (1.371.818), Rio Grande do Sul (980.806) e Paraná (955.247).

No total, mais de 13,3 milhões de recuperações da doença foram registadas no país sul-americano, segundo dados do Ministério da Saúde.

No momento em que a vacinação avança a um ritmo lento e várias cidades tiveram mesmo de suspender a aplicação da segunda dose por falta do antídoto, um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que gestores públicos podem ser punidos por improbidade administrativa se houver atraso na aplicação da segunda dose.

Na sua decisão, o juiz Ricardo Lewandowski indicou ainda que as autoridades apenas podem mudar a ordem dos grupos prioritários a serem vacinados se seguirem critérios técnicos e científicos, suspendendo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que autorizou o executivo estadual a alterar a ordem de imunização.

O ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, afirmou que o Governo Federal está "na iminência" de fechar um novo contrato com farmacêutica Pfizer para a aquisição de mais 100 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus, indicando que o contrato deverá ser firmado ainda esta semana.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de 152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.