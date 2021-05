Derlei considera que clássico "é muito mais importante" para o FC Porto

O clássico entre Benfica e FC Porto é mais importante para os dragões do que para as águias, porque a equipa de Jorge Jesus já está fora da corrida pelo título de campeão. A opinião é de Derlei que, em entrevista exclusiva a Bola Branca, diz que não há favorito para o jogo de quinta-feira.

O avançado brasileiro que jogou nos dois emblemas sublinha que estes são sempre jogos de grande dimensão, mas que nesta fase do campeonato, esta é uma partida de superior importância para o FC Porto, porque o Benfica dificilmente conseguirá aproximar-se do líder Sporting

"Benfica-Porto é sempre um jogo especial. O Benfica já não tem aspirações pelo título, matematicamente ainda pode chegar, mas temos quase a certeza que está fora do título. O Porto ainda tem essa hipótese, até porque o Sporting ainda tem um jogo com o Benfica e por isso acho que este jogo é muito mais importante para o Porto do que para o Benfica", diz.

O antigo jogador brasileiro que jogou três épocas no FC Porto e uma no Benfica, considera que não há favorito ao triunfo no clássico, porque as duas equipas têm objetivos para cumprir.



"Não acredito em favoritos. O Benfica não joga pelo título, mas há a questão da honra pela camisola e tudo isso pesa bastante. Se o FC Porto vencer e o Benfica ainda tirar pontos ao Sporting, ajudaria o Porto, mas os grandes só pensam neles próprios", diz.