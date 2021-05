Paulo Fonseca deixa a Roma no final da época

Paulo Fonseca deixará de ser treinador da Roma no final da época. O clube italiano informa, em comunicado, que não vai renovar o contrato do técnico português, que ficará no comando da equipa até ao fim desta temporada.

Já há algum tempo que Paulo Fonseca estava a ser contestado pelos adeptos romanos e os resultados recentes não ajudaram. A Roma não ganha há seis jogos, caiu para o 7.º lugar da Serie A e foi goleada pelo Manchester United na 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa, por 6-2.

"Tivemos altos e baixos nestes dois anos, mas dei sempre o máximo por este clube e por esta cidade", diz o treinador, citado pelo site da Roma. Paulo Fonseca agradece o apoio de todos e sublinha que "há ainda jogos muito importantes para vencer esta época".

O próximo jogo da Roma é na quinta-feira, com o Manchester United e, apesar de remotas, tem possibilidades de estar na final da Liga Europa. No campeonato italiano já dificilmente conseguirá melhor do que o 7.º posto que ocupa. Com quatro jogos por disputar, está nove pontos atrás da Lazio, que ocupa o 6.º lugar.



O clube não anuncia sucessor de Paulo Fonseca, que na primeira época terminou a liga no 5.º lugar.