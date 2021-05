Pedido levantamento de imunidade parlamentar de André Ventura

O Chega confirma que deu entrada no Parlamento um pedido de levantamento da imunidade parlamentar do líder do partido e deputado, André Ventura. O pedido está relacionado com acontecimentos em Braga durante a campanha para as eleições presidenciais de 24 de janeiro, e o partido já respondeu à Renascença que Ventura concorda com levantamento da imunidade.

O pedido de levantamento feito pelo Ministério Público foi inicialmente noticiado pela TVI. A mesma notícia dá conta que está em causa um crime de desobediência.

O levantamento da imunidade é pedido para que Ventura possa ser constituído arguido e ser interrogado por causa de um jantar comício que realizou em Braga e onde estariam presentes 170 pessoas num recinto fechado e sem condições de distanciamento.

Esse jantar-comício teve um também episódios de tensão com jornalistas, cuja entrada na sala foi demorada. "Os nossos adversários estão lá fora, mas alguns estão cá dentro...", disse, numa breve intervenção, o diretor de campanha, Rui Paulo Sousa, motivando, ao que foi relatado na altura, gestos ameaçadores na direção da zona da sala onde estava a comunicação social.

A Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas anunciou, logo em janeiro, que iria averiguar esses acontecimentos.