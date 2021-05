Madeira com mais nove casos 13 recuperados

Veja também:

A Madeira tem esta segunda-feira mais nove casos de Covid-19, sete dos quais de transmissão local e dois importados, um de França e outro de Lisboa e Vale do Tejo, e 13 recuperados, indicou a Direção Regional de Saúde (DRS).

Segundo a Autoridade de Saúde, a região tem, desde 16 de março de 2020, um acumulado 9.019 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, 8.686 doentes recuperados e 71 óbitos associados à doença.

"São 262 os casos ativos, dos quais 14 são importados e 248 de transmissão local, sendo que 13 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (nove pessoas em Unidades Polivalentes e quatro na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 22 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio", refere o boletim da DRS. .

Esta entidade, adianta ainda que, no total, "há 116 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas", às autoridades, "estando as investigações epidemiológicas em curso".

Segundo a Direção-Geral de Saúde, a região Autónoma da Madeira registou 15 casos, contabilizando 9.267 infeções e 68 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de 152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.977 pessoas dos 837.457 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.