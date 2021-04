GP de Portugal. Hamilton vence duelo com Verstappen na segunda sessão de treinos

O britânico, que ainda não tinha sido o mais rápido em nenhuma sessão de treinos livres esta temporada, fez a sua melhor volta ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve em 1.19,837 minutos. O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) ficou-se pela terceira posição, a 0,344 segundos do seu companheiro de equipa.

De acordo com uma fonte do comando da GNR de Faro,(...)

A sessão, que começou com dez minutos de atraso devido a um problema na curva 11 do circuito algarvio, ficou marcada pelo vento que se fez sentir e que piorou as condições do asfalto.

Assim, foram poucos os pilotos a conseguir melhorar os seus tempos relativamente à sessão da manhã. Portanto, Bottas terminou esta primeira jornada como o mais rápido do dia, com o tempo de 1.19,648 minutos, realizado na primeira sessão.

O finlandês não conseguiu baixar de 1.20,181 minutos da parte da tarde.

No somatório das duas sessões desta sexta-feira, Verstappen acabou como o segundo mais rápido, graças ao tempo de 1.19,673 minutos conseguido logo de manhã. apesar de ter sido o mais rápido nos treinos livres da tarde, Hamilton não foi além de 1.19,837 minutos, tempo que o colocou na terceira posição da tabela combinada de tempos.

No sábado, os 20 pilotos enfrentam a terceira sessão de treinos livres, a partir das 12h00, seguindo-se a qualificação, às 15h00.

O GP de Portugal de Fórmula 1 é a terceira prova da temporada e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve.