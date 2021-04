Restaurantes, viagens, ginásios. O que muda na nova fase de desconfinamento?

Como previsto, Portugal entra, no dia 3 de maio, na última fase do plano de desconfinamento. As regras vão ser ultimadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira, que tem conferência de imprensa prevista para as 17 horas.

O que vai mudar nesta última fase?

A grande mudança vai acontecer na restauração, que deixará de ter horas limites de funcionamento. Ou seja, passa a ser possível jantar num restaurante a qualquer hora. De acordo com o plano apresentado pelo Governo, os cafés, restaurantes e pastelarias deixam de ter limites de horário.

Continuam, contudo, a ter limites de clientes, que passam a ser de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas nas esplanadas.

E essa mudança vai acontecer já no fim-de-semana?

É o que pedem os empresários do setor, que esperam que neste fim-de-semana já não seja necessário fechar às 13h00. Esta etapa do plano só começa na segunda-feira, mas como o estado de emergência termina na sexta-feira, é difícil ao Governo manter as restrições de horário no fim-de-semana para a restauração.

E que outras mudanças se esperam?

Outra grande mudança é que termina o dever geral de recolhimento, passando apenas a existir um dever cívico.

O que é que isso quer dizer?

Quer dizer que, até agora, mesmo tendo terminado as proibições de circulação entre concelhos, continuava a não ser possível circular livremente a não ser que fosse uma deslocação justificada. Ou seja, só devíamos sair de casa para atividades necessárias e autorizadas.

Por exemplo, ao fim-de-semana era possível a polícia mandar parar um carro com uma família e mandá-la voltar para casa porque não haveria nada que justificasse a deslocação de todos os membros da família ao supermercado ou a casa de um familiar.

Com o fim do estado de emergência, não é possível continuar a impor esse dever geral de recolhimento. Passamos a ter um dever cívico de recolhimento, que não é passível de penalização caso não seja cumprido. Mal comparado, é como o dever de votar: é um dever de todos, mas ninguém é multado se não o cumprir.