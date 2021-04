15,5% da população portuguesa tem anticorpos contra a Covid-19

Analisando as idades, destaca-se a seroprevalência mais elevada na população adulta em idade ativa e mais baixa no grupo entre os 70 e os 79 anos .

As regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo foram aquelas onde se observou uma maior percentagem da população com anticorpos.

O balanço do Inquérito Serológico Nacional Covid-19 conclui que “ a prevalência de anticorpos específicos contra-SARS-CoV-2 na população residente em Portugal, com idades entre 1 e 80 anos, foi de 15,5% , sendo 13,5% por infeção” .

Aumento de anticorpos reforçado após segunda toma da vacina

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), promotor do estudo, no grupo de vacinados “a proporção de pessoas com anticorpos específicos contra SARS-CoV-2 foi de 74,9%, valor que aumentou para 98,5%, quando consideradas apenas as pessoas vacinadas com duas doses há, pelo menos, sete dias”.

Em comunicado, o INSA alerta que estas estimativas “devem ser interpretadas com cautela, dado o reduzido número de pessoas vacinadas no ISN COVID-19, mas corroboram o efeito esperado de aumento da imunidade populacional, à medida que o programa de vacinação for sendo implementado”.

O trabalho de campo do inquérito decorreu entre 2 e 31 de março, tendo sido recrutadas 8.463 pessoas, com idade superior a um ano, residentes em Portugal.

O estudo deu continuidade ao primeiro ISN COVID-19, realizado entre maio e julho de 2020, e que estimou uma seroprevalência global de 2,9% de infeção pelo novo coronavírus na população residente em Portugal, não tendo sido encontradas diferenças significativas entre regiões e grupos etários.

Desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 834.442 casos confirmados de Covid-19 e 16.965 óbitos associados à doença.