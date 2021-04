Sessão solene na Assembleia da República: 11 frases de 11 discursos

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República - "Não há nem nunca houve um Portugal perfeito, como nunca houve um Portugal condenado. Há e haverá sempre um só Portugal, um Portugal que amamos e de que nos orgulhamos para lá dos seus claros e escuros, porque nós somos esse Portugal."

Rui Rio, deputado e presidente do PSD - “Infelizmente, grassa hoje entre nós um claro sentimento de impunidade, seja relativamente aos mais poderosos, seja no que concerne ao próprio sistema judicial, que se autogoverna com evidente défice de transparência."

João Cotrim de Figueiredo, deputado e líder da Iniciativa Liberal - “A esquerda sectária do alto da sua arrogância moral e intelectual acha que é dona do 25 de abril e a direita ambígua permitiu-o por falta de comparência.”



Beatriz Gomes Dias, deputada do BE - “A falta de vergonha chega ao ponto de termos um advogado que vem de um escritório de planeamento fiscal, a subir a esta tribuna para clamar contra a fuga ao fisco.”

André Ventura, deputado e líder do Chega - "Hoje, os cravos vermelhos deviam ser substituídos por cravos pretos porque é o luto da nossa democracia que hoje devíamos estar a celebrar."



André Silva, deputado do PAN - "Só durante o tempo desta curta intervenção, a corrupção leva-nos 205 mil euros."

Alma Rivera, deputada do PCP - “Quando hoje nos indignamos, nos levantamos contra a injustiça, a desigualdade, a corrupção é porque podemos fazê-lo."

Pedro Morais Soares, deputado do CDS - “Importa que o Estado não ignore o sentimento generalizado de descrença dos portugueses, muitas vezes justificado, relativamente à justiça."

Alexandre Quintanilha, deputado do PS - "Ou nos ajudamos mutuamente ou naufragamos todos juntos."

Mariana Silva, deputada do PEV - “É preciso continuar a colorir o futuro, com tudo o que ainda ficou por fazer."

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República - "É nossa obrigação honrar o legado dos constituintes, e das treze Legislaturas que se seguiram, ultrapassando bloqueios e traduzindo em lei as soluções para os problemas do país."