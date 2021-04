Nota 3 para Soares Dias. Gonçalo Inácio bem expulso

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Artur Soares Dias, o árbitro que dirigiu o Sp. Braga - Sporting.

Segundo o especialista da Renascença, foi um “jogo difícil e com dificuldade disciplinar, com alguns amarelos mal mostrados. Foi uma arbitragem irregular, mas sem influência no resultado”.

Em relação ao lance principal, que levou à expulsão de Gonçalo Inácio, do Sporting, o árbitro esteve bem, os dois amarelos são justos depois de no primeiro ter agarrado Gaitan e de no segundo ter empurrado Galeno.

A expulsão só demorou mais a sair porque Artur Soares Dias não sabia quem tinha cometido a segundo infração e ainda teve Palhinha a tentar perturbar, assumindo culpas no lance.

Ainda na primeira parte, houve um remate de Galeno contra o braço de Coates, mas a “jogada é legal”. E no lance em que Raul Silva falha um golo, parece estar fora de jogo. O lance seria analisado se tivesse sido golo.

Já na segunda parte, há um lance na área do Braga, entre Coates e Raul Silva, mas é o defesa dos leões que “trava para procurar o contacto”.

Depois há um lance insólito: Choque entre Neto e Adán na área leonina. Artur Soares Dias assinala infração contra o Braga, “não se consegue perceber porquê”.

Nota final para o facto de ter voltado a haver “problemas com os bancos” das duas equipas.