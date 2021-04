A evolução da pandemia é também analisada, com um olhar sobre as várias realidades europeias e os altos e baixos do processo de vacinação.

No plano nacional, o Visto de Fora avalia o progresso do desconfinamento, mas também a controvérsia sobre a criminalização do enriquecimento injustificado.

E o que levará Olivier e Begoña a discordarem sobre o Censos 2021? Oiça e descubra.