Papa oferece ovos de chocolate a vacinados e profissionais de saúde

O Papa apareceu de surpresa na Aula Paulo VI, no Vaticano, onde 600 pessoas frágeis e marginalizadas iriam receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

No dia de São Jorge, onomástico de Jorge Maria Bergoglio - que hoje a Igreja assinala -, os presentes foram surpreendidos com a chegada de Francisco, que os saudou e participou numa pequena festa, tendo oferecido um ovo de chocolate a cada um, incluindo voluntários e profissionais de saúde.

Um comunicado do Vaticano informa ainda que todos lhe cantaram os “parabéns”, enquanto Francisco se detinha para conversar com alguns voluntários, “em clima de festa e de carinho”.

A Esmolaria Pontifícia (Santa Sé) dá conta que a vacinação decorre 20 dias depois da primeira dose no auditório Paulo VI, que chegou a 1. 400 pessoas, durante a Semana Santa, e agradece a todas as pessoas que ofereceram vacinas a quem estaria “impossibilitado” de aceder às mesmas – homens e mulheres com mais de 60 anos, com graves problemas físicos e dificuldades de acesso aos serviços nacionais de saúde.